Mercato: Paris se lance pour T. Hernandez, Messi va prolonger

Griezmann proche d’un retour à l’Atletico, Paris se lance pour Théo Hernandez, Messi va prolonger pour 5 ans au Barça.

Le mercato estival désormais ouvert en France, les clubs s’activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine.

Griezmann proche d’un retour de l’Atletico !

Ce mercredi, le quotidien catalan Mundo Deportivo se montrait particulièrement optimiste concernant un échange entre l’attaquant du FC Barcelone Antoine Griezmann et le milieu de terrain de l’Atletico Madrid Saúl Niguez. Et d’après la Cadena COPE, cette opération est désormais imminente avec un accord trouvé entre toutes les parties !

En réalité, cet échange va se réaliser avec deux transferts estimés entre 60 et 70 millions d’euros, une manière d’arranger les Blaugrana et les Colchoneros dans l’inscription des deux transactions sur le plan comptable. Le Barça avait déjà utilisé une telle méthode dans le cadre du deal avec la Juventus Turin pour Miralem Pjanic et Arthur. Actuellement en vacances à Ibiza, Griezmann attendrait seulement un coup de fil pour valider son retour à l’Atletico.

Paris se lance pour Théo Hernandez

Après le départ de Mitchel Bakker pour le Bayer Leverkusen lundi, le Paris Saint-Germain cherche à céder Layvin Kurzawa à Galatasaray et envisage de recruter un latéral gauche si l’ancien Monégasque accepte de partir. Et d’après les informations du quotidien italien Tuttosport ce mercredi, le PSG a réalisé une première offensive pour le joueur de l’AC Milan Théo Hernandez !

Intéressé depuis plusieurs mois par les services du jeune talent français, le vice-champion de France a dégainé une proposition estimée à 40 millions d’euros. Immédiatement, le Milan a repoussé cette offre et souhaite conserver l’un de ses meilleurs éléments, sous contrat jusqu’en juin 2024. Reste à savoir si les Rossoneri pourront vraiment résister si les Parisiens font grimper les enchères.

Messi va prolonger pour 5 ans au Barça !

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone affiche une grande confiance concernant la prolongation de l’attaquant Lionel Messi, actuellement libre. Et d’après les informations du quotidien catalan Sport ce mercredi, les deux parties ont effectivement trouvé un accord de principe pour un nouveau contrat de 5 ans !

Pour parvenir à ce terrain d’entente, l’international argentin a accepté de réaliser un gros effort sur le plan financier avec une baisse de 50% de son salaire. L’annonce officielle est attendue pour la fin de la semaine, selon le feu vert de la Liga par rapport à la masse salariale du récent 3e du championnat d’Espagne.