Mercato: Sadio Mané va rejoindre Karim Benzema et Ngolo Kanté à Al Ittihad

Le mercato est encore loin d’être terminé. Et encore moins en Arabie Saoudite ou certains clubs s’activent à fond pour renforcer leur effectif. Sadio Mané en passe d’être prêté à Al Ittihad. Une information confirmée par le journaliste saoudien, Al Hameedi . Selon lui, l’attaquant de Al Nassr devrait rejoindre les Jaune et Noir pour un prêt d’une saison.

Le club saoudien souhaiterait frapper un énorme coup avant la fin du marché des transferts. En effet, à en croire les informations du journaliste anglais Ben Jacobs, l’équipe de Laurent aurait des vues sur Sadio Mané. L’actuel numéro 10 d’Al-Nassr ne serait plus désiré dans son équipe et aurait envie de changer d’air. « Les négociations entre les parties ont découlé à cette opération et l’arrivée de Mané est imminente », rapporte la source.

De plus, toujours selon Ben Jacobs, le Sénégalais aurait un soutien de poids à Al-Ittihad. Le leader d’attaque et Ballon d’Or 2022 Karim Benzema souhaiterait évoluer avec l’ancien joueur de Liverpool cette saison afin de former un duo étincelant.

Si le transfert venait à se concrétiser, ce serait la deuxième fois en deux ans, que le Sénégalais change de couleurs après seulement une saison. Sadio Mané fait partie des footballeurs les mieux payés au monde avec un salaire estimé à 40 M€/an.