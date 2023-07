Mercato: Sadio Mané vendu au prix faible par Bayern Munich

Arrivé au Bayern Munich en 2022, Sadio Mané n’a pas convaincu lors de sa première saison, décevante pour un élément de son standing.

Individuellement, le Sénégalais de 31 ans n’a clairement pas répondu aux attentes élevées que le statut et le salaire de l’attaquant 22 millions d’euros annuels annonçaient.

Régulièrement aligné en tant que numéro 9, une position parfois occupée à Liverpool avec un certain succès, Sadio Mané n’a marqué que 12 fois en 38 apparitions avec le Bayern Munich l’an dernier, en plus de 6 passes décisives.

Très tôt mis en doute, et rapidement envoyé hors du club allemand, Sadio Mané pourrait ne pas faire long feu chez le champion d’Allemagne lors de ce mercato estival, qui s’est séparé de Lucas Hernandez (PSG) et pourrait envoyer Benjamin Pavard et Leon Goretzka vers la sortie.

L’Arabie saoudite fait notamment de l’œil à l’ancien Red.M