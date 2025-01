Partager Facebook

Thierno Bocoum, le président du mouvement ‘’AGIR’’ a interpellé le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye sur différents sujets d’actualité à son adresse à la Nation du 31 décembre. De l’appel à la candidature au ‘’Plan Diomaye pour la Casamance’’, en passant par la plateforme ‘Ligeeyal Sa Reew’, la transparence, la paix, la stabilité, l’exploitation des hydrocarbures, la fermeture des bases militaires étrangères entre autres, tout a été revu à la loupe.

Le Chef de l’Etat, comme ses prédécesseurs, a sacrifié au traditionnel message à la Nation effectué à l’occasion de chaque 31 décembre. C’est dans ce cadre que des hommes politiques ont tendance à y apporter leurs différentes analyses. Celles-ci sont le plus souvent orientées vers des interrogations affirmant ou infirmant la position et la vision politique de nos dirigeants. Pour sa part, Thierno Bocoum, le président du mouvement ‘’AGIR’’, par ailleurs farouche opposant du régime, estime que le Chef de l’Etat devrait procéder à cet exercice d’appel à candidature dès son accession au pouvoir. « Nous notons que vous saviez donc que vous n’aviez pas besoin de loi pour un appel à candidature aux postes nominatifs », fait-il remarquer par rapport aux promesses de campagne.

S’agissant de l’annonce de BDF sur le lancement prochain de la plateforme Ligeeyal Sa Reew (NDLR : Travailler pour son pays), qui permettra à chaque Sénégalais, d’ici comme de la diaspora, de déposer sa candidature aux postes publics en compétition ou de proposer des projets et opportunités d’investissement, l’opposant se demande si les déjà nommés vont-ils être limogés ou devront-ils attendre.

Evoquant l’attachement du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la paix et à la stabilité, M. Bocoum considère que c’est un aveu d’échec si l’on se fie aux actes posés à la veille des élections législatives anticipées. Selon la même source, l’adresse à la nation de ce 31 décembre « n’est pas une exception » et reviendrait d’ailleurs « comme une chanson ». Dans le même ordre d’idées, Thierno Bocoum enchaînera en demandant qu’en est-il de l’attachement de BDF à matérialiser unetelle volonté par des actes. Et d’ajouter : « Qu’en est-il de l’attaque du siège de Sàmm Sa Kàddu suite à cette malheureuse déclaration ? C’est aussi votre Premier ministre qui avait demandé à envahir la maison d’un candidat tête de liste en l’occurrence Barthelemy Dias et à attaquer le convoi de Sàmm Sa Kàddu exposant ses leaders à la violence de ses partisans. Étais-ce avec votre onction, lui qui a votre confiance totale ? », s’interroge-t-il.

Abordant l’exploitation des hydrocarbures à travers la volonté de transparence tant chantée par le nouveau régime, Thierno Bocoum dénonce le logement du fond intergénérationnel (FIG) à la présidence de la République et fait appel à la loi n°2022-09 et au Décret n° 2024-153 qui, selon lui, respectivement encadre la répartition et la gestion des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures et fixe les modalités de gestion et d’administration du FIG.

En outre, Thierno Bocoum, bien qu’en phase avec la fermeture dès 2025 des bases militaires étrangères, attirera en dernier lieu dans sa note l’attention du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sur le fait que le nom ‘’Plan Diomaye pour la Casamance’’ ne soit pas approprié dans une République. « C’est une question de souveraineté non négociable. (…) Même si l’idée est bonne, personnaliser le nom d’un plan jure avec le principe de la continuité de l’Etat. La forme étatique du pouvoir politique est une forme impersonnelle dans laquelle le pouvoir politique est conçu comme distinct de celui qui l’exerce », a-t-on fini de dire dans cette note après avoir souhaité bonne et heureuse année 2025 au président de la République.

Mamadou Sow