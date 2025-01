Message de nouvel An : Karim WADE invite les militants du PDS à renouveler leur engagement au service du parti

Partager Facebook

Dans un message adressé aux militantes et militants du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), Karim Wade a exprimé ses vœux pour l’année 2025, invitant les militants à renouveler leur engagement au service du parti.

« En ce début d’année, je vous invite à renouveler votre engagement au service de notre parti et de notre pays. L’avenir du Sénégal se joue maintenant, et le PDS a un rôle essentiel à tenir pour offrir à nos concitoyens », a écrit l’ancien ministre d’Etat. Selon lui, l’avenir du parti repose sur la capacité à rassembler et à tirer les leçons des erreurs passées : « Loin de nous abattre, cette épreuve doit nous pousser à nous remettre en cause, à élargir nos bases et à reconstruire le PDS avec une énergie renouvelée ». Il a également réitéré sa détermination à jouer un rôle actif dans la revitalisation du parti, en appelant à l’unité et à la mobilisation de toutes les forces libérales.

Le fils de l’ancien président sénégalais a ajouté que le parti a la vocation d’être à nouveau la force politique centrale de notre pays : « J’y prendrai ma part pour qu’il redevienne un parti fort, uni, et prêt à assumer pleinement les responsabilités du pays.

Notre priorité est de rassembler toutes les forces libérales. J’invite toutes celles et tous ceux qui, se sont éloignés du parti à y reprendre leur place. Nous devons dépasser nos divisions et travailler ensemble au service d’un projet commun ». « Que cette nouvelle année soit celle de la renaissance pour notre parti, celle de la réussite pour notre pays, celle du bonheur pour chacune et chacun de vous », a-t-il conclu.