Message tenu envers les Tirailleurs: Une plainte annoncée contre Cheikh Oumar DIAGNE

Le président de la Fédération africaine des descendants de tirailleurs sénégalais Gaye Para ne compte pas laisser tomber face aux propos du ministre conseiller, qui a qualifié les tirailleurs de « traîtres ». Ces derniers exigent et réclament des sanctions sévères du président Bassirou Diomaye FAYE.

La fureur monte au sein de la communauté des descendants de tirailleurs sénégalais. Après une sortie sur la Radio France Internationale (RFI), le président de la Fédération africaine des descendants de tirailleurs sénégalais, a annoncé leurs intentions de porter plainte contre Cheikh Oumar Diagne suite à ses propos controversés sur les tirailleurs.

La colère de Gaye Para est d’autant plus vive que ces propos émanent d’un membre du gouvernement : « C’est un ministre qui a parlé. Il a défié les tirailleurs sénégalais, il a craché sur leur mémoire », s’est-il indigné au micro de RFI.

Comme constaté l’affaire risque prendre une dimension internationale, comme le souligne le président de la Fédération : « L’ensemble des États m’ont appelé, les Gabonais, les Maliens, les Guinéens, et jusqu’à la Centrafrique ». « Rappelez vous, il n’y a même pas 15 jours, le président et le Premier ministre honoraient la mémoire des tirailleurs », rappelle-t-il tout en pointant la contradiction flagrante entre l’hommage officiel rendu lors du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye et les propos du ministre conseiller.

Sur ce, Gaye Para et son groupe réclament des sanctions immédiates, invoquant le « Jubanti ». « On ne peut pas être dans un gouvernement qui honore ces tirailleurs sénégalais et travailler dans ce gouvernement, être un ministre de ce gouvernement et continuer à critiquer », martèle-t-il.

Par ailleurs, le président de la Fédération annonce également la mobilisation des historiens pour rétablir la vérité : « Les historiens, les comités scientifiques qui ont organisé la mémoire de ces tirailleurs, en l’occurrence le professeur Mamadou Diouf, on attend sa version », précise-t-il, soulignant la nécessité d’un débat scientifique sur cette page d’histoire.