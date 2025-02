Météo Sénégal : Les prévisions pour chaque région

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) du Sénégal a émis son bulletin météorologique n°042 le 11 février 2025. Ces prévisions sont valables pour la période allant du 11 février à 12h00 au 12 février à 12h00. Selon l’ANACIM, un temps globalement ensoleillé est prévu sur l’ensemble du pays au cours des prochaines 24 heures. Cependant, des passages nuageux pourraient être observés par endroits, notamment sur la moitié nord du territoire.

⦁ La chaleur diurne devrait s’accentuer légèrement en raison d’une hausse des températures journalières. Celles-ci devraient varier entre 25°C à Dakar et 42°C à Kaffrine. Malgré cette montée des températures, la fraîcheur nocturne et matinale persistera sur le pays, avec une légère hausse des températures minimales. Les températures oscilleront entre 17 et 21°C sur le littoral et entre 21 et 25°C dans les localités de l’intérieur.

⦁ La visibilité sera généralement bonne. Les vents souffleront d’est à nord-est sur les régions du nord du pays, et de secteur est à nord sur le reste du territoire.

En ce qui concerne les prévisions par région, voici les détails fournis par l’ANACIM :

Thiès : Temps ensoleillé avec des températures entre 17°C et 25°C. Vent de nord à nord-est, modéré à assez fort.

Temps ensoleillé avec des températures entre 17°C et 25°C. Vent de nord à nord-est, modéré à assez fort. Mbour : Temps chaud avec des températures entre 21°C et 33°C. Vent de nord à nord-est, faible à modéré.

Temps chaud avec des températures entre 21°C et 33°C. Vent de nord à nord-est, faible à modéré. Saint-Louis : Temps chaud avec des températures entre 19°C et 33°C. Vent d’est à nord, faible à modéré.

Temps chaud avec des températures entre 19°C et 33°C. Vent d’est à nord, faible à modéré. Louga : Temps chaud avec des températures entre 19°C et 38°C. Vent de nord-est, faible à modéré.

Temps chaud avec des températures entre 19°C et 38°C. Vent de nord-est, faible à modéré. Podor : Temps chaud avec des températures entre 21°C et 36°C. Vent d’est à nord-est, faible à modéré.

Temps chaud avec des températures entre 21°C et 36°C. Vent d’est à nord-est, faible à modéré. Linguère : Temps chaud avec des températures entre 22°C et 38°C. Vent d’est à nord-est, faible à modéré.

Temps chaud avec des températures entre 22°C et 38°C. Vent d’est à nord-est, faible à modéré. Diourbel : Temps chaud avec des températures entre 21°C et 38°C. Vent d’est à nord-est, faible à modéré.

Temps chaud avec des températures entre 21°C et 38°C. Vent d’est à nord-est, faible à modéré. Kaffrine : Temps chaud avec des températures entre 21°C et 42°C. Vent d’est à nord, faible à modéré.

Temps chaud avec des températures entre 21°C et 42°C. Vent d’est à nord, faible à modéré. Fatick : Temps chaud avec des températures entre 19°C et 37°C. Vent d’est à nord, faible à modéré.

Temps chaud avec des températures entre 19°C et 37°C. Vent d’est à nord, faible à modéré. Kaolack : Temps chaud avec des températures entre 22°C et 38°C. Vent d’est à nord, faible à modéré.

Temps chaud avec des températures entre 22°C et 38°C. Vent d’est à nord, faible à modéré. Tambacounda : Temps chaud avec des températures entre 25°C et 38°C. Vent d’est à nord, faible à modéré.

Temps chaud avec des températures entre 25°C et 38°C. Vent d’est à nord, faible à modéré. Matam : Temps chaud avec des températures entre 23°C et 38°C. Vent d’est à nord, faible à modéré.

Temps chaud avec des températures entre 23°C et 38°C. Vent d’est à nord, faible à modéré. Goudiry : Temps chaud avec des températures entre 20°C et 39°C. Vent d’est à nord, faible à modéré.

Temps chaud avec des températures entre 20°C et 39°C. Vent d’est à nord, faible à modéré. Kédougou : Temps chaud avec des températures entre 24°C et 38°C. Vent d’est à nord, faible à modéré.

Temps chaud avec des températures entre 24°C et 38°C. Vent d’est à nord, faible à modéré. Kolda : Temps chaud avec des températures entre 20°C et 38°C. Vent d’est à nord, faible à modéré.

Temps chaud avec des températures entre 20°C et 38°C. Vent d’est à nord, faible à modéré. Ziguinchor : Temps chaud avec des températures entre 20°C et 34°C. Vent d’est à nord, faible à modéré.

Temps chaud avec des températures entre 20°C et 34°C. Vent d’est à nord, faible à modéré. Sédhiou : Temps chaud avec des températures entre 20°C et 37°C. Vent d’est à nord, faible à modéré.

Temps chaud avec des températures entre 20°C et 37°C. Vent d’est à nord, faible à modéré. Cap Skirring : Temps chaud avec des températures entre 21°C et 32°C. Vent d’est à nord, faible à modéré.

Ces informations ont été lues sur le site de nos confrères de l’ANACIM.

Enfin, concernant les marées à Dakar, les horaires et hauteurs sont les suivants :

11 février 2025 : Marées hautes à 08h41 (1,41 m) et 20h54 (1,69 m), marées basses à 02h31 (0,49 m) et 14h26 (0,48 m).

12 février 2025 : Marées hautes à 09h20 (1,48 m) et 21h31 (1,74 m), marées basses à 03h10 (0,44 m) et 15h06 (0,43 m).

Ces informations ont également été lues sur le site de nos confrères de l’ANACIM.