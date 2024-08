Mise en garde de Washington: La menace d’une attaque iranienne contre Israël se précise

Partager Facebook

Les Etats-Unis « partagent la préoccupation » d’Israël à propos d’une attaque imminente venant de l’Iran et des groupes alliés de Téhéran dans la région, a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain. Washington, qui a renforcé ces derniers jours sa présence militaire au Moyen-Orient, prévoit « une série d’attaques conséquentes« , pouvant intervenir dès « cette semaine« , de la part de l’Iran et de groupes armés alliés tels que le Hezbollah au Liban.

Depuis le 7 octobre dernier, les violences ont flambé en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967 et séparé géographiquement de Gaza par le territoire israélien. Au moins 618 Palestiniens y ont été tués par l’armée israélienne ou des colons, selon un décompte de l’AFP basé sur des données officielles palestiniennes, et au moins 18 Israéliens parmi lesquels des soldats dans des attaques palestiniennes, selon les données officielles israéliennes.

Un Palestinien de 18 ans a été tué lundi par l’armée israélienne à Qalqilyah, en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. L’armée israélienne accuse le Palestinien tué d’avoir « tiré sur un civil israélien qui était dans la ville« , alors que la loi israélienne interdit aux Israéliens de se rendre dans les villes palestiniennes.

L’Israélien visé a été blessé et « hospitalisé« , a précisé l’armée israélienne, ajoutant que deux autres Palestiniens ont été blessés. L’Iran a rejeté l’appel de pays occidentaux à renoncer à ses menaces contre Israël, affirmant qu’il ne demande pas l' »autorisation » pour riposter contre son ennemi juré qu’il accuse d’avoir assassiné le chef du Hamas palestinien Ismaïl Haniyeh sur son sol.

Des explosions ont été signalées, ce matin, près de deux navires marchands au large du Yémen. Un navire a fait état à l’aube « d’une explosion à proximité« , à environ 64 miles nautiques au sud-ouest de la ville de Hodeidah, contrôlée par les rebelles houthis, a indiqué l’agence de sécurité maritime britannique UKMTO. Le navire a dit ensuite avoir aperçu « une petite embarcation agissant de manière suspecte« , puis entendu une deuxième explosion. UKMTO a ajouté plus tard que le navire avait été « attaqué par un drone, qui a été neutralisé avec succès« . « Le navire et son équipage sont sains et saufs, et le navire se dirige vers son prochain port d’escale« , a-t-elle ajouté.

Quelque 2250 juifs, dont le ministre d’extrême droite Itamar Ben Gvir, ont prié et hissé le drapeau israélien sur le site hautement sensible de l’esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, à l’occasion d’une commémoration annuelle. Située dans le secteur de la Ville sainte occupé et annexé par Israël, l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam, est bâtie sur les ruines du second temple juif, détruit en l’an 70 par les romains. Pour les juifs, c’est le mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme.

Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza a annoncé un nouveau bilan de 39 929 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël, entrée dans son onzième mois. Au moins 32 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, indique le ministère dans un communiqué, ajoutant que 92 240 personnes ont été blessées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

Poutine dit à Abbas être « préoccupé » par les morts civils palestiniens

Le président russe Vladimir Poutine a dit au président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, en visite à Moscou, être « préoccupé » par les morts de civils palestiniens tués dans les frappes militaires israéliennes dans la bande de Gaza. « Nous sommes avant tout préoccupés par les pertes civiles« , a dit Vladimir Poutine au dirigeant palestinien devant la télévision russe, alors qu’un raid israélien sur une école samedi à Gaza a tué 93 Palestiniens, selon la Défense civile palestinienne.