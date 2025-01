Mise en place du Front de défense de la démocratie et de l’Etat de droit..

Partager Facebook

Face aux « dérives » du nouveau régime, ll vient d’être mis le Front de défense de la démocratie et de l’Etat de droit pour la sauvegarde de la nation sénégalaise.

In extenso le communiqué

Le Front de défense de la démocratie et de l’Etat de droit pour la sauvegarde de la nation a été mise sur pied ce dimanche 26 Janvier 2026 à New York, aux États Unis, par des Sénégalais qui comptent lutter contre les abus de droits, l’instrumentalisation de la justice et la vassalisation de l’Assemblée nationale.

Contrairement à la rupture promise, nous assistons depuis les neufs mois de gouvernance Sonko- Diomaye à un affaiblissement notoire, pour ne pas dire un affaissement total de la démocratie et de l’Etat droit.

Tous les segments du pays en ont pris pour leur grade. Vendeurs ambulants, étudiants, conducteurs de motos, vendeurs de friperie, agriculteurs, hommes de médias. Tout le monde.

Il ne se passe pas un jour sans qu’un membre de l’opposition ou un sénégalais qui a daigné dire son opinion qui ne leur est pas favorable ne soit convoqué par le procureur et arrêté.

Aujourd’hui, le monde entier sait que l’affaire Farba Ngom est une commande politique de Sonko qui a décrété devant le monde entier la fin de la carrière et même de la vie politique d’un opposant qui refuse de monnayer sa dignité et son honorabilité.

La mise en scène grotesque à l’Assemblée nationale pour y mettre des formes constitue comme l’une des plus vilaines balafres sur le visage de cette auguste Assemblée aujourd’hui complément vidée de sa substance pour faire plaisir à un petit roitelet Sonko.

Nous disons enough is enough.

Toute cette énergie employée à détruire un adversaire politique en utilisant l’institution parlementaire et l’autorité judiciaire est vouée à l’échec. Elle aurait pu servir à la résolution des innombrables problèmes dont font face les Sénégalais jour après jour.

Nous disons non à la mascarade judiciaire et nous invitons les Sénégalais de l’intérieur et de toute la diaspora à dire non à Sonko. La coordination provisoire