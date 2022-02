Mission Internationale: Mankeur Ndiaye quitte la MINUSCA

Valentine Rugwabiza, 58 ans remplace le Sénégalais Mankeur Ndiaye à la tête de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA). Elle va entrer en fonction, en avril prochain.

Le Secrétaire général est reconnaissant pour les services rendus par Mankeur Ndiaye au peuple de la République centrafricaine pendant une période turbulente et critique de son histoire. Son leadership a été déterminant pour le soutien global de la MINUSCA aux élections générales organisées en 2020-2021.

Et Mankeur Ndiaye de féliciter “chaleureusement son amie Mme Valentine Rugwabiza” pour sa nomination. Non sans lui assurer son soutien dans l’exercice de ses fonctions. Elle était pressentie pour le poste de puis déjà plusieurs semaines, c’est désormais officiel : la Rwandais Valentine Rugwabiza remplacera le Sénégalais Mankeur Ndiaye à la tête de la Mission des Nations Unies en République Centrafricaine (Minusca), la mission de maintenir de la paix des nations unies en Centrafrique. L’annonce a été faite dans le nuit jeudi depuis New York par le Secrétaire Antonio Guterres.

Le mandat de Mankeur Ndiaye prend fin le 28 février prochain. Il quitte ses fonctions « sans regret », selon son entourage, après plus de trois années particulièrement agitées à la tête de la Minusca. Le diplomate sénégalais sur twitter souhaite « plein succès et bonne chance » à celle qui lui succède. Il devrait prolonger sa mission de quelques semaines, le temps pour Valentine Rugbwabuiza ancienne ministre de Paul Kagame, présidente de la direction du Conseil de développement du Rwanda, directrice générale adjointe de l’Organisation mondiale du commerce, de poser ses valises à Bangui.

Cette succession intervient alors que les relations sont particulièrement tendues entre Bangui et la Munisca, dont quatre agents ont détenu par les services de police avant d’être libérés ce jeudi. Une libération qui avait été réclamée par le secrétaire général des Nations Unies.