MMA : Reug Reug défie l’invaincu Anatoly Malykhin pour le titre heavyweight du ONE Championship

Oumar Kane, surnommé « Reug Reug », se prépare à relever un défi colossal en affrontant Anatoly Malykhin, un combattant invaincu avec un palmarès impressionnant de 14 victoires. Ce combat pour la ceinture heavyweight du ONE Championship se déroulera le 8 novembre prochain à Atlanta, aux États-Unis.

Âgé de 32 ans, Reug Reug affiche un palmarès inintéressante de 6 victoires pour 1 défaite en MMA, avec quatre victoires consécutives en MMA et en kickboxing au sein de l’organisation ONE. Il se distingue par sa stature imposante, mesurant 1,93 m et pesant 120 kg, ainsi que par ses compétences de lutteur et son punch puissant.

Son adversaire, Anatoly Malykhin, 36 ans, est le champion actuel du monde des poids lourds et des mi-lourds au ONE Championship. Incontournable sur la scène du MMA depuis 2016, Malykhin reste invaincu après 14 combats, accumulant 10 victoires par KO, dont 6 au premier round.