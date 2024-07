MMA: Un Sénégalais se fait remarqué sur les rings en Argentine; A la découverte de Khadim Bamba Leye

Partager Facebook

Agé de 33 ans, Khadim Bamba Leye est un combattant bien connu dans le monde du MMA en Amérique Latine où il enchaîne les combats depuis presque 9 ans maintenant. Surnommé Corazon de Leon ou Cœur de Lion en français, le natif de Guinaw Rails souhaite avoir des combats au Sénégal dans son pays natal. Entre autres rêves qu’il nourrit pour hisser encore plus haut le drapeau du Sénégal.

Khadim Bamba Leye est né à Pikine Guinaw Rails où il a grandi et fait son enfance ses origines sont du Cadior. Actuellement il vit en Argentine. C’est en 2015 qu’il a commencé à pratiquer ce sport en Amérique latine mais c’est au Sénégal qu’il a véritablement commencé à pratiquer les sports de combat notamment le Karaté dit-il. Selon lui, son père était ceinture noire 7e dan, et c’est lui qui l’entrainait en pratiquant aussi de la Lutte.

Actuellement, Khadim Bamba LEYE est un combattant professionnel en MMA et il est dans un club bien structuré. Il a fait ses débuts en amateur jusqu’en 2019 où il a migré vers des professionnelles avec un staff. Je m’entraîne le soir et je travaille le jour. C’est un peu dur pour la récupération mais je gère dit-il.

Dans le cadre de ses activités sportives, ce dernier confie qu’il a des sponsors qui l’accompagnent, lui et le club, ce qui fait que ses contrats sont très bien gérés; même quand il eu sa blessure et qu’il devais partir au Brésil pour se soigner, tout était à l’arrêt. Vous savez, même les blancs ici me posent cette question. Ils me disent que je devais avoir une bonne mobilisation de mes compatriotes autour de moi. Parce que mes combats sont très suivis ici par eux et que j’ai un avenir laisse t-il entendre.

Au moment où l’on parle, ce dernier déclare qu’il a des titres et des ceintures. Si on regarde mes combats, on me présente avec le Sénégal et ma localité d’origine Pikine. C’est une fierté pour moi d’entendre cela lors des combats. Et dans cette discipline, il confie qu’il a plus d’expérience que Reug Reug dans le MMA mais il a un contrat avec One FC et beaucoup de soutien des Sénégalais et autres. D’ailleurs son rêve est de disputer un combat au Sénégal mais il a besoin d’abords d’être connu, avec son expérience, il déclare qu’il peut valoir beaucoup de satisfactions au Sénégal.

Source: WiwSport