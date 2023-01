MMA: Victoria Lee, un jeune prodige du sport est morte à 18 ans

C’est d’ailleurs, Angela Lee qui a annoncé la mort de sa sœur en publiant un message le 7 janvier, soit deux semaines après la tragédie. Dans son message, Angela écrit : « Le 26 décembre, notre famille a vécu quelque chose qu’aucune autre ne devrait avoir à vivre. C’est incroyablement difficile à dire mais notre Victoria est décédée. Elle est partie trop tôt et notre famille a été complètement dévastée depuis lors. Elle nous manque… plus que tout au monde. Notre famille ne sera plus jamais la même. La vie ne sera plus jamais la même. Victoria était la plus belle âme qui ait jamais vécu. C’était la meilleure petite sœur du monde. »