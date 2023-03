Mobilisation record au Grand Théâtre: El Hadji Malick Guèye décerne un satisfecit à Anta Sarr Diacko

Hier, lors de la mobilisation des femmes au Grand Théâtre National » Doudou Ndiaye Coumba Rose », Madame Anta Sarr Diacko, Présidente de AFDAL s’est beaucoup faite remarquée. L’ancienne ministre de la femme et de la promotion féminin a, ainsi, ravi la vedette à tout le monde. Suffisant pour le Conseil spécial du Président de la République El Hadji Malick Guèye de Lat Mingué pour lui exprimer ses sentiments : » Madame Anta Sarr Diacko est un modèle d’engagement et de fidélité. Hier, elle a fait une véritable démonstration de force. Elle est une femme au service exclusif de son Excellence Monsieur Macky Sall et de notre République. Même démise de so poste ministriel ,elle continue de vouer respect et considération au Chef de l’Etat. Beaucoup de militantes et militants de la mouvance présidentielle sont appelés à ses modeler sur cette dame de valeur », a dit l’ancien député libéral et, non moins, Coordonnateur national du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal ».