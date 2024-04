Modou Lô lance les hostilités: “Il n’y aura pas de pitié entre Siteu et moi…”

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Invité sur Lutte TV ce lundi, le roi des arènes a rassuré les amateurs de lutte sur son combat contre Siteu. Modou Lô a déclaré qu’il mettra de côté sa relation “amicale” avec le Tarkinda afin d’offrir un beau combat aux amateurs lors de choc royal prévu en novembre 2024.

“Il n’ y a pas d’amis dans l’enceinte et il ne faut pas oublier qu’on parle de sport. Même si je devais affronter mon propre frère, je n’aurais pas de pitié pour lui. Donc il n’ y’aura pas de pitié entre lui et moi.

Publicités

La popularité de Siteu? Ce n’est pas un problème. Que tout le Sénégal le supporte ou pas, cela ne m’intéresse pas. Je vais me préparer pour ce combat comme je le fais d’habitude et je mettrais toutes les chances de mon côté pour remporter la victoire. Ce sont des professionnels qui m’encadrent et nous mettrons en place une stratégie pour ce combat comme nous l’avons fait pour les derniers combats (…) Sur le plan de la mobilisation Parcelles ne sera pas en reste et je peux vous l’assurer”.

Modou Lô défendra à nouveau son titre de Roi des arènes, cette fois-ci contre Siteu en novembre prochain. L’événement est organisé par Diambars productions.

Pour décrocher ce combat, le promoteur a dû dépenser une somme considérable. Le budget pour le combat s’élève à 250 millions de francs CFA selon la source qui souligne que Modou Lô recevra plus de la moitié de cette somme, avec un cachet estimé entre 130 et 150 millions de francs CFA. C’est le double de la rémunération prévue pour Siteu, estimée entre 70 et 90 millions de francs CFA.

Pour rappel Modou Lô revient de deux victoires remarquables contre Ama Baldé et Boy Niang, tandis que Siteu a subi une défaite lors de son dernier combat contre Lac de Guiers 2.