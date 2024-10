Mois du Consommer Locale: La population invitée à rompre avec les habitudes de consommation extraverties

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En prélude à la célébration de la 4ème édition du « Mois du Consommer local » qui se tiendra du 22 octobre au 02 novembre prochain, le secrétaire d’État au développement des petites et moyennes industries a fait face à la presse. Ibrahima Thiam renseigne que le mois du consommer local doit amener à un véritable changement de comportement, pour rompre d’avec les habitudes de consommation extraverties.

Le mois du consommer local est une initiative lancée, le 25 octobre 2019, à Ouagadougou, par les Ministres chargés du Commerce des Etats membres de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Selon le secrétaire d’État au développement des petites et moyennes industries, Ibrahima Thiam, l’objectif est de promouvoir les produits originaires de l’Union et de renforcer davantage les échanges intra-communautaires, évalués à environ 15%. « Il vise ainsi à réduire la dépendance des pays de l’UEMOA aux importations en provenance des pays tiers et à accompagner les efforts de transformation des produits locaux des Etats membres, à travers la promotion du savoir-faire national », dit-il.

Et de poursuivre : »Le thème retenu cette année à savoir « Consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l’UEMOA » met en exergue la nécessité de mettre aujourd’hui davantage le focus sur des actions concrètes pour faire du slogan « consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons », une réalité devant permettre une véritable souveraineté alimentaire et une endogénisation de notre développement économique, par la voie de l’industrialisation ». De son avis, le mois du consommer local interpelle tous et doit amener à un véritable changement de comportement, pour rompre d’avec les habitudes de consommation extraverties, en vue de promouvoir le Made in Sénégal et le Consommer Sénégalais. « C’est un moyen pour promouvoir notre industrialisation, à travers un dense tissu de PME/PMI compétitives et pourvoyeuses de richesses et d’emplois », laisse-t-il entendre.

Il rappelle que l’édition 2024 du Mois du Consommer local sera célébré dans un contexte particulier marqué par l’avènement du « Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère» et par la tenue des états généraux de l’industrie, du commerce et des PME. » il est prévu dans le programme d’organiser, entre autres, des panels scientifiques, des journées thématiques, des visites d’entreprises, un concours culinaire sur les produits locaux, un concours culinaire sur la fabrication de pain à base de céréales locales, des rencontre B to B, G to B, des activités de sensibilisation, de communication et de mobilisation sociale », renseigne-t-il.

Et d’ajouter : »Le ‘‘Madd de Casamance’’ a été choisi comme produit parrain et la région de Ziguinchor est l’invitée d’honneur. Le choix du ‘‘Madd de Casamance’’ se justifie, par la notoriété qu’il vient d’avoir au plan international, grâce à son enregistrement à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) comme la première Indication Géographique (IG) du Sénégal », indique-t-il. En ce sens, il a été demandé à la Fédération nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) de coordonner le Sous-comité chargé d’organiser le concours culinaire sur la fabrication de pain à base de céréales locales. Elle compte installer une boulangerie sur le site de l’exposition et distribuer gratuitement, durant toute la période, chaque jour, des centaines de baguettes de pain.

L’Institut de Technologie Alimentaire (ITA) organise le concours culinaire sur les produits locaux, de l’entrée, du plat de résistance au dessert, qui verra une trentaine de participants venant des régions, à l’instar des boulangers. A noter que les 14 régions du Sénégal participeront à la célébration nationale, en envoyant des représentants.