Moïse Sarr, secrétaire d’État: “Personne n’ose saboter notre manifestation”

Le Secrétaire d’Etat Moise Sarr a réagi à l’article paru faisant état de guet-apens avorté de la visite de l’ambassadeur de France à Bicole, le week-end dernier. Non seulement il balaie d’un revers de main l’accusation fallacieuse d’avoir embarqué l’ambassadeur dans une affaire politique, mais il raconte avec fierté la liesse populaire qui a accompagné sa délégation dans toute la commune de Diarrère. Sur un air de menace, il déclare que personne n’ose se dresser au travers de sa procession dans cette zone où il se dit majoritaire et bien ancré. « Je dois vous dire que cette idée de saboté n’a existé que dans la tête de la personne mal inspirée qui l’a véhiculée. Bicole, c’est chez moi, mon père a dirigé cette commune de Diarrère et y laissé un bel héritage ». Nous avons reçu un accueil populaire avec pas moins de 3 000 personnes, des milliers de femmes. L’ Ambassadeur a même déclaré qu’il n’a jamais été reçu avec autant de monde depuis deux ans qu’il est là. Personne n’ose saboter une manifestation de Moise Sarr. Toutes les autorités étaient présentes : le gouverneur, le Préfet, le sous-préfet et une vingtaine de conseillers municipaux. Moi-même je suis conseillé de la commune de Diarrère. Je vous rappelle que la dernière fois que le conseil municipal s’est réuni pour voter son budget, jusqu’à 13 heures, il n’a pas pu atteindre de quorum. Cela renseigne sur son niveau de popularité dans la zone. En vérité, le conseil municipal n’a pas boycotté, seule Mme le maire était absente. Et ce n’est pas la première fois. Je lui ai adressé une correspondance le 23 Avril dernier pour l’inviter, elle n’a pas répondu. Peut-être elle a peur, c’est son problème: Moi je suis dans le concret et sans tambours, ni trompettes. J’ai donné récemment 13 motopompes aux femmes maraîchères, sans compter 150 branchements sociaux d’eau à des familles démunies, etc… Cette année les femmes maraîchères de Diarrère ont obtenu plus 25 millions de recettes après la vente de leur production et malgré les effets néfastes de la Covid-19. Je suis dans l’action, je soutiens les populations conformément aux orientations du Chef de l’Etat Macky SALL et partout où nous sommes passés, un accueil populaire a été réservé à l’ambassadeur et à la forte délégation composée entre autres de plusieurs Directeurs généraux qui sont à la tête des structures de financement, de formation et de promotion de l’emploi ou leurs représentants. Nos vaillantes femmes ont exposé leurs produits et tout le monde a apprécié. Vous savez que la décence m’interdit certaines choses. Je ne peux être dans l’affabulation, le déni ou le mensonge éhonté. La coopération avec la France dans la zone a 17 ans d’âge aujourd’hui avec des résultats probants. Dire qu’on a embarqué un ambassadeur dans la politique est totalement faux, c’est même malhonnête intellectuellement. Aucun politique n’y a pris la parole, même le Ministre d’Etat Cheikh Kanté qui a fait le déplacement et que je remercie au passage l’a bien compris et accueilli” affirme-t-il avec fierté.