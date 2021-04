Mondial 2022 : Burkina Faso-Algérie délocalisé au Sénégal

Prévu entre le 11 et le 14 juin, le match entre le Burkina Faso et l’Algérie comptant pour la 2e journée du groupe A des éliminatoires à la Coupe du monde 2022 ne se jouera pas à Ouagadougou. En raison de la suspension du Stade du 4 août par la Confédération africaine de football (CAF) pour cause de non-conformité, cette affiche sera délocalisée au Stade Lat Dior de Thiès, au Sénégal.

«Nous avons reçu une demande de nos frères du Burkina Faso pour pouvoir jouer ici et nous avons donné notre accord sans aucun problème», a ainsi révélé le ministre sénégalais des Sports, Matar Ba, dans des propos rapportés ce samedi par l’Agence de Presse Sénégalaise.

Avant ce match, l’Algérie débutera les qualifications par la réception de Djibouti le 5 juin à Blida, tandis que le Burkina Faso se déplacera au Niger entre le 5 et le 8 juin.