Mondial 2022 : La liste des Lions dévoilée le 27 août

La liste des joueurs convoqués pour le match Sénégal-Togo prévu et Congo-Sénégal sera dévoilée le 27 août prochain. Les matchs contre le Togo et le Congo Brazzaville sont prévus respectivement le 1er septembre au stade Lat-Dior et le 7 septembre 2021 au stade Alphonse Massamba Débat de Brazza. La fédération sénégalaise de football a saisi la Fifa pour que la date du 1er septembre soit décalée de 24 heures.Aliou Cissé ne bénéficiera que de deux petits jours pour préparer la confrontation entre ses Lions et les Eperviers de Paulo Duarte. Pour cause, argumentait-il, la plupart des internationaux sénégalais allaient prendre part à une journée de championnat disputée le week-end précédant le mercredi 1er septembre jour où aura lieu le match Sénégal-Togo au stade Lat Dior de Thiès, à 16h00.