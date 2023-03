Montée des périls: Le Sénégal dans un tunnel sombre 

Le Sénégal vit des moments incertains. Affirmer le contraire nécessite a minima, une bonne dose de mauvaise foi. Dans cette escalade qui risque d’embraser le pays, le radicalisme gagne du terrain et la confrontation est plus qu’inévitable. Les ingrédients d’un possible chaos sont réunis et justifie la peur chez les agents économiques. Dans un tunnel sombre, le pays cherche alors des lumières…

Qui pour les allumer ? Le doyen Amadou Mahtar Mbow ancien président des « Assises nationales », promu par la suite président de la « commission nationale de réforme des institutions (Cnri) », n’a plus les jambes pour ; Wade et Niasse, émotionnellement impliqués, sont politiquement colorés pour pouvoir jouer ce rôle de médiateur. Et Abdou Diouf alors ? Pour beaucoup de sénégalais, poser la question, c’est déjà y répondre. Depuis son départ du pouvoir, l’ancien chef de l’Etat s’est toujours gardé de s’immiscer dans la conduite des affaires du pays.

Une posture qui lui va comme une coupe sur mesure. Sauf la seule fois où il a accepté d’évoquer la question des mandats présidentiels en Afrique pour lesquels, il prône une limitation à deux, Abdou Diouf, qui est pourtant « ceinture noire » de la diplomatie, ne s’est jamais prononcé du moins en public – sur l’actualité politique du Sénégal. Et, ce n’est sans doute pas en 2023, qu’il va commencer à le faire. Même « en privé »? Sous cet angle, le prédécesseur de Wade aurait déjà parlé à son lointain successeur et non moins « protégé » sur la scène internationale. Chaque fois que l’occasion se présente, Abdou et Macky ne se limitent pas à boire de l’eau fraîche et se rappeler de souvenirs. Ils ont bien souvent échangé sur la situation du monde, de l’Afrique et « bien sûr » du Sénégal.

A ce propos confie une source digne de foi, le président Diouf a subtilement suggéré au président Sall ‘’d’oublier ça (troisième candidature)’’ et de plutôt préparer une « paisible vie après le pouvoir ». Seulement, le message n’est peut-être pas bien passé. C’est dire que Diouf, loin des indiscrétions, a déjà fait ce qu’il jugeait nécessaire de faire, en temps opportun. Pourrait-il néanmoins revenir à la charge, en demandant des concessions cette fois-ci du côté de l’opposition pour sortir le pays de l’impasse ? A cette question une autre source répond par la négative. Universitaire à la retraite, cet interlocuteur qui a pratiqué l’homme, le président Abdou Diouf ne peut plus, à 87 ans se risquer dans cette aventure. Parce que d’abord, « il ne veut mettre personne mal à l’aise ».

Surtout, Diouf qui « a suivi de loin le sort réservé à Famara Ibrahima Sagna (président du comité de dialogue national) en 2019 – ne compte nullement « s’exposer », sa famille avec, à des commentaires et autres malveillances. Pour notre interlocuteur, « si les rôles devaient être inversés, peu d’enfants accepteraient que leur père plonge dans ce monde perdu où toutes les lumières sont éteintes dans un pays qui a pourtant tout pour être heureux mais où personne ne semble œuvrer pour la paix. Alors, autant laisser la nature agir et, prier pour le salut du Sénégal qui n’a besoin que d’unité et concorde ». Sauf que la « nature » n’aura pas à agir seule.

En effet, il se murmure qu’à l’initiative d’Aliou Tine, d’autres organismes dont le ‘’National Democratic institute’’, multiplient les initiatives pour une réelle sortie de crise. Hélas, en attendant ce lointain bout du tunnel, le régime affiche une inflexibilité singulière, dégarnit les rangs de Pastef pour garnir les prisons. Après El Hadji Malick Ndiaye, chargé de communication des ‘’Patriotes’’ et ceux qui l’ont précédé, Mouhamed Bilal Diatta, maire de Keur Massar sud et proche d’Ousmane Sonko, a été envoyé en prison ce jeudi pour « atteinte à la sureté de l’Etat ».

Elhadji Mansor Ndiaye