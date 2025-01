Mort du jeune Moustapha Dieng lors des Navétanes : Cinq (05) jeunes inculpés

Partager Facebook

Le doyen des juges d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye a inculpé, ce mardi, cinq (05) jeunes, dont un mineur, membres de l’ASC Farba de Keur Massar, pour leur implication présumée dans la mort de Moustapha Dieng. Les personnes mises en cause, identifiées sont poursuivies pour meurtre, rassemblement illicite, violences et voies de fait. Elles ont été placées sous mandat de dépôt dans le cadre de l’information judiciaire.

Le tribunal de Pikine-Guédiawaye a pris la décision d’inculper cinq jeunes pour leur implication présumée dans la mort de Moustapha Dieng. Parmi les personnes mises en cause figurent un mineur et quatre autres individus, membre de l’ASC Farba de Keur Massar, nommément C. Diamé, W. Faye, S. M. Sarre, M. T. Ndour et N. Teuw. Les autorités les accusent d’homicide volontaire dans ce dossier tragique qui remonte au 20 janvier 2025.

Ces inculpations font suite à leur déferrement, vendredi dernier, devant le procureur de Pikine-Guédiawaye. Les faits remontent au 20 janvier 2025, lors d’un match de navétanes opposant l’ASC Farba à l’ASC Natangué. Ce match a dégénéré en violents affrontements entre les supporters des deux équipes. C’est au cours de ces échauffourées que Moustapha Dieng, jeune joueur de l’ASC Natangué, a tragiquement perdu la vie.

L’enquête se poursuit pour établir les circonstances exactes de ce drame et situer les responsabilités.