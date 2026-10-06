Mouhamed Mokhtar Samb, leader de « Passy Nouvelle Vision », rejoint Kiiraay et se lance pour le contrôle de la Mairie

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Entre expertise avérée dans la gestion publique, engagement social de proximité et vision stratégique, le Coordonnateur du mouvement «Passy Nouvelle Vision» (PNV) s’impose, aujourd’hui, comme l’alternative crédible pour impulser une dynamique inédite d’émergence dans la Commune de Passy.

Dans une localité où les attentes citoyennes se font de plus en plus pressantes en matière d’infrastructures, d’emploi, de santé et de transparence, le débat politique local s’enrichit d’une figure au parcours exemplaire. Mouhamed Mokhtar Samb, plus connu sous le nom d’«Ameth Samb », incarne ce renouveau politique fondé sur la compétence, la rigueur et l’action.

Une expertise professionnelle de haut niveau au service de l’État.

Économiste de formation et spécialiste chevronné en passation des marchés et gestion de projets, Mouhamed Mokhtar Samb dispose d’un solide bagage académique et professionnel. Titulaire d’une maîtrise en Analyse et Politiques économiques de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) et diplômé d’un master professionnel en Politiques et Négociations commerciales internationales, M.Samb détient également une accréditation internationale de manager spécialiste délivrée par l’ARMP, SETYM et l’UQAM.

Sur le plan professionnel, son expertise s’est forgée au cœur de l’appareil d’État. Actuellement coordonnateur de la Cellule de Contrôle de Gestion et gestionnaire de projets au Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités et de l’Aménagement des Territoires (MUCTAT), il a précédemment occupé des fonctions clés en tant que chef de la Division administrative et financière de la Direction Générale du Cadre de Vie et de l’Hygiène publique. Cette maîtrise des rouages de l’administration et des finances publiques constitue un atout majeur pour piloter efficacement les affaires de la cité et mobiliser les ressources nécessaires à son développement.

De l’engagement social à l’ancrage politique : l’essor du Parti Kiiray

Au-delà de son profil de haut cadre, M. Samb est un homme de terrain profondément attaché à son terroir. Il s’est illustré depuis de nombreuses années par un engagement social constant auprès des populations.

Aujourd’hui, Mouhamed Mokhtar Samb entend passer à une vitesse supérieure sur le plan politique. Son ambition majeure est d’implanter et de consolider durablement le Parti Kiiray dans tous les quartiers et secteurs de Passy. Homme politique stratège et déterminé, M. Samb travaille sans relâche à structurer ses bases afin de faire du Parti Kiiray la première force politique incontournable de la commune. Son passage vers l’action politique via le mouvement Passy Nouvelle Vision (PNV) et le Parti Kiiray se présente ainsi comme le prolongement naturel de sa vocation de service : transformer les initiatives de solidarité en véritables politiques publiques locales, durables et mesurables.

Un projet ambitieux : « Un Passy moderne, prospère et équitable »

Pour répondre aux défis de Passy, Mouhamed Mokhtar Samb, appuyé par la force montante du Parti Kiiray et du PNV, propose une feuille de route concrète et structurée autour d’axes prioritaires :

Infrastructures et cadre de vie : Un plan de pavage des grands axes pour moderniser la ville et améliorer la mobilité.

Dynamisme économique : La modernisation du Louma (marché hebdomadaire) pour en faire un puissant moteur de croissance locale et l’appui prioritaire aux entreprises de la commune.

Soutien à la jeunesse et à l’emploi : Une approche méthodique basée sur la connaissance précise des réalités locales pour créer des opportunités durables.

Autonomisation des femmes : Le passage de financements ponctuels à une véritable autonomie économique pour les groupements féminins

Secteurs clés et cohésion : Une attention particulière accordée à l’agriculture, à l’amélioration de la carte sanitaire, à la solidarité communale et au sport comme vecteur de rassemblement de la jeunesse.

L’alternative que la commune attendait

En alliant la rigueur du gestionnaire à la sensibilité de l’acteur social, Mouhamed Mokhtar Samb apporte une réponse pragmatique aux défis de Passy. À l’heure où les citoyens exigent une gestion transparente et axée sur des résultats concrets, son leadership au sein du Parti Kiiray offre toutes les garanties pour conduire la Commune vers un avenir prospère et inclusif.

Porté par la mobilisation autour du Parti Kiiray et de « Passy Nouvelle Vision », l’espoir d’une gouvernance moderne, forte et participative prend, désormais, forme à Passy.