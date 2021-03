Moussa Dembélé frôle la mort

L’attaquant français Moussa Dembélé s’est évanoui ce mardi lors d’une séance d’entrainement effectuée avec son équipe de l’Atlético.

Grosse frayeur à l’Atlético, ce mardi à l’occasion de la reprise de l’entrainement de l’équipe première. La bande à Diego Simeone s’exerçait à Majadahonda après avoir profité d’une journée de congé lundi et Moussa Dembélé, l’un des footballeurs qui n’ont pas fait le voyage en sélection, s’est évanoui lors de la séance en question. La scène, filmée et qui fait déjà le tour de la toile, fait froid dans le dos. Heureusement qu’il y a eu plus de peur que de mal.

Rien d’inquiétant pour Dembélé

L’ancien lyonnais a dû être soigné en urgence par les services médicaux du club. Il a ensuite pu quitter l’aire du jeu par lui-même, ce qui était assez rassurant vu ce qui venait de se passer. L’Atlético a fait savoir ensuite que son joueur a subi une légère baisse de la pression artérielle et c’est ce qui a provoqué ce malaise. L’attaquant français se trouve sous observation, ses signes vitaux sont absolument normaux et il est en attente d’évolution.