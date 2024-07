Moussa Niakhaté : « Le Mali m’a appelé pour rejoindre leur sélection à 21 ans, mais… »

Partager Facebook

Moussa Niakhaté, défenseur central de Lyon, a évoqué un moment décisif de sa carrière internationale, révélant une décision qu’il a prise alors qu’il évoluait à Metz en 2016. À cette époque, il a été contacté par la Fédération Malienne de Football pour intégrer leur équipe nationale. Ce tournant potentiel aurait pu le mener sous les couleurs maliennes, mais il a choisi de rester fidèle à ses aspirations pour le Sénégal.

L’ancien joueur de Metz a partagé son profond attachement à son pays d’origine dans une interview avec Stan: « Je suis Sénégalais, j’aime ce pays, et je viens toujours depuis que je suis tout petit. Je ne peux pas tricher avec ça, et je sais que je serai appelé quand le moment sera venu, mais je ne ferai jamais des appels de phares ou quoi que ce soit. »

Niakhaté a expliqué les circonstances entourant l’appel du Mali : « Quand j’étais à Metz, au bout de trois mois, alors que je commençais vraiment à jouer en défense centrale, le Mali m’a appelé pour rejoindre leur sélection à 21 ans. Il y a une raison pour laquelle le Mali m’a appelé et pas le Sénégal, malgré tout le respect que j’ai pour le Mali, qui est une nation incroyable et a montré une CAN extraordinaire. Dès le début de l’appel du Mali, j’ai essayé de leur dire que je n’étais pas Malien. Mais ils étaient convaincus du contraire, parce que mon nom, Niakhaté, est très malien. Alors j’ai laissé l’appel se faire. Ensuite, je leur ai expliqué que j’étais Sénégalais et c’est à partir de ce moment-là qu’ils ont respecté mon choix. J’attendais le Sénégal, mais il fallait prouver que j’avais la capacité de jouer pour les Lions. »

La fidélité de du défenseur né en France envers le Sénégal a été récompensée en septembre 2022, lorsqu’il a été convoqué pour la première fois par le sélectionneur Aliou Cissé. Cette convocation a marqué le début de son aventure avec les Lions de la Teranga, au sein desquels il s’est affirmé comme un élément clé de la défense.