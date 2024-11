Moustapha Diakhaté à sa famille : « Peut-être c’est la dernière fois que vous me voyez»

Partager Facebook

Grosse révélation de Me Amadou Sall et Me Elhadj Diouf. Selon les deux avocats qui ont assisté Moustapha Diakhaté hier à la Division de la cybercriminalité, dès son arrivée, l’ancien président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar à l’Assemblée nationale (2012-2017) a dit aux éléments chargés de l’enquêter qu’il est prêt. Il leur a dit avoir dit à sa famille, à sa femme, ses enfants qu’il se peut qu’il ne revienne pas. «Il se peut même que ce soit la dernière fois que vous me voyez parce que je n’ai pas confiance en ces gens», a rapporté Me Elhadj Amadou Sall. Qui poursuit : «voilà son état d’esprit. Il s’est préparé et c’est un homme de Dieu».