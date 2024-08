Mpox : L’Africa CDC déclare une urgence de santé publique

Partager Facebook

Jean Kaseya, directeur de l’Agence de Santé de l’Union africaine, l’Africa CDC, a déclaré une « urgence de santé publique », son plus haut niveau d’alerte, face à l’épidémie croissante de variole du singe sur le continent, lançant un « appel clair à l’action » pour enrayer sa propagation.

L’organisme de surveillance de la santé de l’Union africaine a déclaré l’état d’urgence de santé publique face à l’épidémie croissante de mpox sur le continent, affirmant que cette décision est un « appel clair à l’action ». « Je déclare avec le cœur lourd mais avec un engagement indéfectible envers notre peuple, envers nos citoyens africains, que nous déclarons le mpox comme une urgence de santé publique de sécurité continentale », a déclaré Jean Kaseya, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), lors d’un point de presse en ligne mardi.

« La variole a désormais traversé les frontières, affectant des milliers de personnes à travers notre continent, des familles ont été déchirées et la douleur et la souffrance ont touché tous les coins de notre continent », a-t-il déclaré.

Selon les données du CDC au 4 août, il y a eu 38 465 cas de mpox et 1 456 décès en Afrique depuis janvier 2022. « Cette déclaration n’est pas une simple formalité, c’est un appel clair à l’action. Elle montre que nous ne pouvons plus nous permettre d’être réactifs. Nous devons être proactifs et agressifs dans nos efforts pour contenir et éliminer cette menace », a déclaré Kaseya.

La variole se transmet par contact étroit et provoque des éruptions cutanées, des symptômes grippaux et des lésions remplies de pus. La plupart des cas sont bénins, mais la maladie peut être mortelle. La maladie peut être dangereuse pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.