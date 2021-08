Navétanes-Yeumbeul: Modou Mbene offre 1million 600 aux équipes des zone 5 et 6

Après la lutte, le mouvement “Navétane” a été aussi impacté par la pandémie et cela perdure depuis presque deux ans. En tout cas, une grande interrogation se pose encore, si les ”Navétanes (championnats populaires entre quartiers pendant les vacances)” auront-ils lieu cet été, à cause de la pandémie du Coronavirus. Et la plus part des équipes sont à l’agonie raison pour laquelle des responsables vont a la trousse des équipes de la banlieue. Modou Mbene Diop, responsable APR à Yeumbeul Sud et chef d’entreprise à sorti les gros moyens avec une subvention de 1 million 600 mille francs CFA et plus de 6000 masques pour les zone 5 et 6.

En cette période de pandémie de la Covid-19, plusieurs secteurs ont été impactés par cette maladie. Allant de la lutte au Football local, le sport est presque à terre avec les nombreuses pertes causées par le coronavirus. Les annulations de manifestations sportives du fait de la pandémie de coronavirus se poursuivent au Sénégal, notamment avec le ”Navétane” qui risque d’en faire les frais.

En tout cas on va vers l’annulation de ce championnats populaires entre quartiers pendant les vacances qui joue un rôle très important dans le secteur socioculturel. Pour soulager un peu, les difficultés financières de certaines équipes de la banlieue notamment dans les zones 5 et 6, un fils de la localité n’a pas hésité de mettre les gros moyens. En effet, ce dimanche 15 Aout 2021, Modou Mbene Diop a apporter son soutien a plus de 15 équipes à Yeumbeul Sud et Nord.

Une enveloppe de plus d’Un million 600 mille francs CFA a été décaissée pour subventionner les 12 ASC de la zone 6 et 02 équipes de la zone 5 (ASC Penc et ASC Ndox mi ) et plus de 6000 masques distribués. Chaque équipe a reçu une subvention de 100.000 francs CFA, 200.000 francs CFA pour la Zone 6 et 100.000 francs CFA pour la zone 5.

L’homme qui a été par ailleurs plusieurs fois, le parrain de la zone s’est engagé a accompagné ces équipes dans d’autres actions pour mieux accompagner l’épanouissement de ces associations surtout avec cette pandémie qui a eu des impactes négatives sur la gestion des “Navétanes” qui risquent d’être suspendu a nouveau cette année. Par ailleurs, les présidents et les représentants des ASC ont magnifiés ces actions de Modou Mbene Diop qui n’en est pas à sa première car l’homme a déjà doté de plusieurs motos pompes cette semaine a plusieurs quartiers pour lutter contre les inondations. Ils ont tous renouveler leurs engagements à soutenir ce grand responsable de la mouvance présidentielle dans toutes ces actions et projets pour la commune de Yeumbeul Sud.

Au terme de ma rencontre, Modou Mbene a lancé un appel a tous les responsables de ces ASC a aller se faire vacciner pour prétendre sauver cette saison 2020-2021 qui prépare sa reprise programmée le 02 septembre prochain. Pour l’instant l’ONCAV a défini un protocole sanitaire avec un ensemble de mesures. Il a par ailleurs initié des campagnes de sensibilisation pour la vaccination au niveau des quartiers pour combattre le Covid-19 à Yeumbeul Sud.