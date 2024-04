Navettes au poulet

Partager Facebook

Vous pouvez réaliser les navettes en amont, les cuire et les congeler (à décongeler, réchauffer et garnir le jour j).

Ingrédients (Quantités pour 25 pièces)

500gr de farine

7gr de levure sèche de boulanger

30cl de lait

20gr de sucre

1cc de sel

80gr de beurre mou

Préparation

1. Diluez la levure dans 5cs d’eau tiède avec une pincée de sucre et laissez lever pendant 10 minutes

2. Dans le bol du robot mélangez la farine, le sel et le sucre

3. Ajoutez la levure diluée et commencez à pétrir doucement tout en ajoutant le lait tiède progressivement

4. Ajoutez le beurre mou et laissez le robot pétrir la pâte pendant 10 à 15 minutes. Vous devez obtenir une pâte bien lisse et souple mais pas collante. Ajoutez un peu de farine si c’est le cas

5. Ôtez la pâte de la cuve du robot et formez une boule avec la pâte

6. Farinez légèrement un saladier puis placez la boule de pâte

7. Couvrez la pâte d’un torchon puis placez un sac plastique sur la cuve (va aider à la pousse car retient la chaleur). Laissez la pâte pousser entre 45 minutes et 1 heure dans un endroit sec et non humide, sans courant d’air (de préférence dans un endroit chaud) jusqu’à ce qu’elle double de volume

8. Dégazez la pâte (en chasser le gaz) puis divisez la en 25 pâtons (boules) de 40gr

9. Recouvrez une plaque de cuisson allant au four de papier sulfurisé puis formez les navettes (rond que l’on étire pour donner une forme ovale) et placez les sur la plaque en veillant à bien les espacer

10. Couvrez de nouveau d’un torchon et laissez pousser entre 45 minutes et 1 heure

11. Mélangez 1 jaune d’œuf avec 1cc de lait

12. Badigeonnez le dessus des navettes avec le mélange jaune d’œuf

13. Enfournez pendant 15 minutes environ à 180 C (chaleur tournante)

14. À la sortie du four, couvrez les d’un torchon ils seront encore plus moelleux puis laissez bien refroidir avant d’ouvrir les navettes et les garnir

15. Garniture. Dans une poêle : faites cuire de l’oignon émincé avec des petits dés de poulet puis ajoutez un peu de crème fraîche, du curry, du paprika et du sel.

Montage

pain navette avec mayo, salade, garniture au poulet et oignons frits