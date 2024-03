Partager Facebook

Avec un Kevin Durant rayonnant, les Phoenix Suns ont pris le meilleur sur les Denver Nuggets (104-97), champions en titre, mercredi en NBA, où les Houston Rockets ont remporté leur 10e rencontre d’affilée, face au Thunder d’Oklahoma (132-126 a.p.).

Avec 30 points et 13 rebonds, Kevin Durant a joué un rôle déterminant dans la victoire de Phoenix sur le parquet des champions. Collectivement, les Suns se sont montrés particulièrement prolifiques à trois points (16 tirs réussis), prenant les devants à compter du deuxième quart-temps (59-52 à la pause).

En face, le double MVP Nikola Jokic était diminué par un dos et une hanche douloureux, et a dû se contenter de 22 points. Et les Nuggets ont aussi souffert de l’absence, pour la troisième rencontre consécutive, de Jamal Murray, touché à une cheville.

Grâce à cette victoire, Phoenix, 7e (43 v., 30 d.), reste dans la course aux play-offs, en embuscade derrière Dallas (43-29). Denver (51-22) conserve la tête en profitant de la défaite d’OKC sur son parquet face à Houston.

On arrête plus les Rockets

Les Rockets ont en effet joué un mauvais tour au Thunder, privé de Shai Gilgeous-Alexander, ménagé (cuisse), avec 37 points agrémentés de 10 rebonds pour Jalen Green, nommé meilleur joueur de la soirée.

La décision s’est faite en prolongation, remportée 20-14, et cette 10e victoire d’affilée permet à Houston (11e) de continuer à mettre sous pression les Warriors (10e), vainqueurs dans le même temps à Orlando 101-93, pour la dernière place en play-in.

Seul ombre au tableau de cette victoire en Floride, Draymond Green a été exclu pour la quatrième fois de la saison, après deux fautes techniques pour des contestations de décisions arbitrales.