Nécrologie: Sven-Göran Eriksson, ancien entraîneur de l’Angleterre et de Manchester City, est décédé à 76 ans

Premier entraîneur étranger de l’histoire de la sélection anglaise, le Suédois Sven-Goran Eriksson s’est éteint à l’âge de 76 ans d’un cancer du pancréas.

Souffrant d’un cancer, l’entraîneur suédois Sven-Goran Eriksson est décédé ce lundi à l’âge de 76 ans. Il se savait condamné. Souffrant d’un cancer, l’entraîneur Sven-Goran Eriksson avait effectué ces derniers jours un émouvant message d’adieu.

Selon plusieurs médias dont la BBC, l’homme de 76 ans est décédé ce lundi. Il avait dirigé de nombreux clubs mais également la sélection anglaise, entre 2001 et 2006. “Je pense que nous avons tous peur du jour où nous mourrons, mais la vie, c’est aussi la mort”, confiait Eriksson ces derniers jours, en marge du documentaire qui lui était consacré sur Prime. “J’espère qu’à la fin, les gens diront, oui, c’était un homme bon, mais tout le monde ne dira pas cela. J’espère que vous vous souviendrez de moi comme d’un homme positif qui essayait de faire tout ce qu’il pouvait faire. Ne soyez pas désolés, souriez. Merci pour tout, les entraîneurs, les joueurs, la foule, c’était fantastique. Prenez soin de vous et de votre vie. Et vivez-la”.

Passé par le Benfica, l’AS Roma, la Lazio, Manchester City, le Mexique, la Côte d’Ivoire, les Philippines, plusieurs clubs chinois et notamment la sélection anglaise, entre 2001 et 2006, en étant le premier sélectionneur étranger des Three Lions.

L’entraîneur réputé avait déjà lâché un message touchant il y a quelques jours : «j’ai eu une belle vie. Peut-être trop belle. (…) Je pense que nous avons tous peur du jour où nous mourrons, mais la vie, c’est aussi la mort. J’espère qu’à la fin, les gens diront, oui, c’était un homme bon, mais tout le monde ne dira forcément pas cela». Il aura réussi à réaliser «le rêve de sa vie» en entraînant le club anglais de Liverpool, lors d’un match de charité face l’Ajax Amsterdam.