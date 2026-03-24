New Deal Technologique : Ousmane Sonko réaffirme l’ambition d’une transformation numérique structurelle et souveraine de l’état

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À l’occasion de la cérémonie de lancement des projets structurants du New Deal technologique, le chef du gouvernement a rappelé l’ambition portée depuis mars 2025 par le Président Bassirou Diomaye Faye : engager le Sénégal dans une mutation profonde de son fonctionnement administratif et économique.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a dressé, mardi 24 mars 2026, au CICAD, Diamniadio, le bilan des premières réalisations tout en dévoilant les perspectives d’une transformation numérique globale de l’administration sénégalaise. « Il y a exactement un an, le Président de la République engageait solennellement le Sénégal dans une transformation sans précédent », a déclaré Ousmane Sonko, insistant sur le caractère transversal de cette réforme, qui touche « toutes les politiques publiques » et redéfinit la relation entre l’administration et les citoyens.

Une transformation au cœur de la Vision Sénégal 2050

Le Premier ministre a replacé cette dynamique dans le cadre de l’Agenda national de transformation, Vision Sénégal 2050. Il a souligné que le New Deal technologique s’inscrit dans l’objectif stratégique d’accélération de la transformation numérique de l’économie, marquant une rupture avec les approches classiques.

« Il ne s’agit pas simplement de moderniser ou de développer, mais bien de transformer », a-t-il martelé, évoquant une évolution « profonde et irréversible » des structures et des pratiques administratives.

1100 milliards FCFA pour une révolution numérique

Structuré autour de 12 programmes prioritaires, le New Deal technologique mobilise près de 1100 milliards de francs CFA sur la période 2025-2034. Pour Ousmane Sonko, cet investissement traduit une volonté politique affirmée, mais doit impérativement s’accompagner de cohérence et de coordination.

Il a mis en garde contre trois écueils majeurs : le désordre lié à une ambition non coordonnée, le gaspillage engendré par des investissements non harmonisés, et la fragmentation issue d’une innovation non structurée.

Un Conseil national du numérique pour anticiper

Ousmane Sonko est également revenu sur l’installation, en octobre 2025, du Conseil national du numérique (CNN), qu’il préside. Cette instance joue un rôle de veille, de conseil et d’anticipation face aux enjeux liés à la souveraineté, à l’inclusion et à la sécurité numériques.

Composé d’experts reconnus, le CNN contribue à éclairer les décisions publiques et à promouvoir une économie numérique « prospère et durable ». Le Premier ministre a salué les contributions « qualitatives » de ses membres, appelés à intervenir sur des questions stratégiques à fort impact.