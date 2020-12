NGOUDA FALL KANE : «JURIDIQUEMENT, MACKY A LE DROIT DE SOLLICITER UN 2ND MANDAT DE 5 ANS »

Ancien Inspecteur Général d’Etat (Ige), Ngouda Fall Kane a été l’invité du Grand Oral. Sur les ondes de la 97.5 Rewmi Fm, il a abordé le mandat présidentiel. Virulent détracteur du régime APR l’ancien patron de la Centif renseigne que le Chef de l’Etat peut juridiquement prétendre à un second mandat de 5 ans.

Il s’explique : « dans ce débat, certains ont invité la morale et d’autres le Droit. Même si la morale est aujourd’hui source de droit, il n’en demeure pas moins qu’on ne peut pas s’appuyer uniquement sur la morale pour dire qu’il (NDRL : Macky Sall) doit faire ou qu’il ne doit pas faire. C’est le droit qu’on doit inviter. Moi je ne suis pas juriste mais je vais taquiner les juristes. Je suis convaincu aujourd’hui que la Constitution donne la possibilité au Président de la République de faire un deuxième mandat de cinq ans. Moi, c’est la lecture que j’ai de ce texte-là ».

L’ex boss de la Centif, d’ajouter : « je crois que nos juristes et politiciens ont raté le coche en 2016 en se battant contre certains aspects du texte. En s’érigeant en bouclier contre certains aspects du texte, ils ont omis cet aspect qu’ils n’ont pas bien regardé. J’ai lu le document et j’ai dit que rien ne s’oppose aujourd’hui à ce que le président de la République sollicite un autre mandat en 2024. Parce que le texte dit que nul ne peut faire 2 mandats consécutifs de 5 ans. Vous savez que le Droit n’est pas une science exacte. Chacun a son interprétation. Juridiquement, il peut solliciter un autre mandat de 5 ans. Maintenant, il appartient au Conseil constitutionnel de se prononcer. »

Le Chef l’a-t-il sciemment ? Il répond : « J’ai dit lors de la campagne présidentielle que Macky Sall n’est pas un petit politicien. C’est un grand homme politique. Il ne faut pas l’oublier et ce ne sont pas des slogans qui le feront partir. Macky est un grand stratège et il a appris. D’ailleurs, je ne suis pas surpris de la venue d’Idy et autres. Macky Sall est en train de dérouler son agenda politique. Il crée l’initiative et les gens ne font que s’adapter.