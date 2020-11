Ngourbane/Lakhou Bissap/Lakhou Thiakane (Brisure Mil-Poudre d’Arachide-Viande)

Le Ngourbane, Lakhou Thiakhane ou Lakhou Bissap est un plat Sérère consommé majoritairement au Centre et à l’Ouest du Sénégal. Il est fait à base de semoule de mil, appelée Sankhal, de viande parfois, de poisson séché, d’oseille, de tamarin etc… Sa consistance s’apparente au Dakhine Mbeup ou Mbaxal Yapp mais reste plus proche d’un potage.

Dans cette video j’ai essayé de faire simple pour que ca puisse plaire au plus grand nombre, mais on peut faire sans viande, avec du poulet, y ajouter du Netetou (condiment africain), du niebe (haricot sec) et du bissap blanc (calices d’oseille)

Ingrédients

500g de viande

250 g de brisure de mil (sankhal)

150 g de poudre d’arachide

2 c.s d’huile

2 morceaux de Guedj (poisson fermenté salé séché)

100g de Kétiakh (poisson fumé salé séché)

1 poignée de Bissap blanc (oseille – optionnel pour l’acidité)

1 cas de tamarin

15 tomates cerises

2 c.s de concentré de tomates

1 oignon

1 poivron

1/2 piment vert

1 c.c de poudre de nététou (optionnel)

5 gousses d’ail

Sel, Poivre

2 litres d’eau

2 piments antillais

3 citrons verts pour le dressage

Préparation