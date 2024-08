Le smoothie à la mangue est une boisson super facile à faire à la maison, en seulement quelques minutes. Vous pouvez réaliser cette recette avec des mangues fraiches, bien mûres. Il est également possible d’utiliser de la mangue congelée.

Pour réaliser ce smoothie à la mangue, vous n’aurez besoin que de 3 ingrédients : de la mangue, un yaourt et du lait, mais aussi d’un blinder ou mixeur pour un super résultat.

Une fois prêt, vous n’avez qu’à apprécier la fraîcheur et les saveurs exotiques de cette boisson.

Préparation

Enlevez la peau des mangues et coupez-les en morceaux. Mixez la mangue avec le yaourt, le lait et les glaçons dans un blender. Servez votre smoothie dans 4 grands verres.

Pour une autre version, plus douce de ce smoothie, vous pouvez diminuer la quantité de mangue et ajoutez une banane bien mûre. De quoi varier les plaisirs et plaire au plus grand nombre !