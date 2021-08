Nigeria : attaque meurtrière d’un convoi de cinq bus

Les 22 victimes de l’attaque du convoi de cinq bus attaqué samedi à Jos dans l’Etat du Plateau au Nigeria ont été inhumées dimanche. Quatorze personnes ont par ailleurs été blessées lors de cette attaque. Mais le bilan pourrait être plus lourd selon les autorités locales.

“Il est très regrettable que nous ayons à faire face à cet horrible incident, au cours duquel des voyageurs innocents ont été interceptés et attaqués, ce qui a entraîné la mort de 25 personnes“, a déclaré Danladi Atu, représentant du gouvernement de l’État.

Le convoi transportait au moins 90 personnes, des musulmans essentiellement qui auraient été attaqués à l’arme blanche par une milice chrétienne présumée. Après la célébration du nouvel an musulman. L’attaque a été condamnée par le gouverneur de l’Etat du Plateau. La police a déclaré que six suspects avaient été arrêtés et que le calme était revenu dans la zone.

Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont en proie depuis des années à des violences entre des éleveurs nomades majoritairement musulmans et des agriculteurs chrétiens pour le contrôle des ressources, de l’eau et des terres.

En septembre 2001, les affrontements entre chrétiens et musulmans autour de Jos ont fait 913 morts, selon Human Rights Watch.