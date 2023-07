Nigeria : L’ancien footballeur Jay Jay Okocha nommé ministre des sports

Okocha, ancienne gloire du football africain bénéficie de la confiance du nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, pour redonner vie au football local, le développer et inspirer la jeunesse nigériane.

L’ancien international Nigérian et capitaine des Supers Eagles, Augustine Okocha ou encore Jay Jay Okocha, a été nommé, mardi 11 juillet 2023, ministre des sports, de la jeunesse et du développement dans son pays, selon des informations relayées par plusieurs sites.

Il pourra s’appuyer sur ses qualités pour arpenter au mieux les couloirs de la politique et faire bénéficier à son pays de nouvelles infrastructures sportives ou améliorer l’existant, et encourager la jeunesse nigériane à s’engager dans le sport.

Le nouveau ministre des sports entend relever ce défis après ses exploits avec les Supers Eagles. Avec 73 sélections en équipe nationale de 1993 à 2006, Jay Jay Okocha a été champion olympique en 1996, vainqueur de la Coupe d’afrique des nations (CAN) 1994 et 2000. Il a également été élu meilleur joueur de la CAN 2004.