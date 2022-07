Nigéria : L’explosion d’une vieille bombe fait 13 morts

L’explosion d’une bombe dans le nord-est du Nigeria fait treize morts. L’engin explosif a été découvert par des récupérateurs de métaux issus d’un camp de déplacés de la ville de Bama dans le nord-est du pays. Treize d’entre eux sont morts alors qu’ils tentaient de déterrer le vieil appareil et trois autres sont gravement blessés.

Bama est située dans une région qui a connu un conflit prolongé entre le gouvernement nigérian et les insurgés djihadistes. « La bombe a explosé alors qu’ils la poussaient dans un chariot en direction de la ville », a déclaré Babakura Kolo, un responsable d’une milice anti-jihadiste locale. Selon Kolo, ces munitions avaient apparemment été larguées en 2015, lorsque l’armée avait bombardé des positions djihadistes lors des opérations visant à reprendre Bama à Boko Haram.

Les habitants qui avaient fui la ville sont revenus trois ans plus tard, et beaucoup d’entre eux vivent dans des camps de déplacés, la ville ayant été détruite pendant les affrontements. Vivants dans des camps, certaines personnes déplacées qui dépendent de la nourriture distribuée par les organismes d’aide finissent par fouiller pour trouver des déchets métalliques qu’elles vendent pour acheter de la nourriture. Les djihadistes s’en prennent aux collecteurs de ferraille, qu’ils accusent d’espionner les troupes et les milices qui les combattent.

L’armée nigériane se bat pour mettre fin à une insurrection djihadiste de 13 ans dans le nord-est du pays, qui a tué plus de 40 000 personnes et en a déplacé 2,2 millions d’autres.