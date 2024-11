Nigéria: Un tribunal libère 119 manifestants, dont certains risquent la peine de mort

Partager Facebook

Un tribunal nigérian a libéré mardi 119 personnes, dont des mineurs, après que les autorités ont abandonné les charges retenues contre eux à la suite des manifestations meurtrières d’août contre les difficultés économiques.

Les accusés étaient accusés de trahison et d’incitation à un coup d’Etat militaire et ont été traduits en justice vendredi dernier par lots de 76 et 43. L’un des chefs d’accusation était passible de la peine de mort.

Le président Bola Tinubu a ordonné lundi la libération de tous les mineurs détenus lors des manifestations antigouvernementales d’août et a abandonné les charges retenues contre eux. « L’affaire a été classée et les 119 manifestants ont été libérés », a déclaré à Reuters Deji Adeyanju, l’avocat des manifestants. « Nous demandons maintenant leur réhabilitation et leur indemnisation par les gouvernements de leurs différents États. »

Le procureur général du pays a repris l’affaire à la police et a abandonné les charges après avoir avancé l’affaire pour qu’elle soit entendue en janvier.