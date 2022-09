Nouveau gouvernement : qui pourrait en être ?

Amadou Ba et Aly Ngouille Ndiaye sont partis pour retrouver le gouvernement. Les Echos croit savoir que sinon, les anciens ministres des Affaires étrangères et de l’Intérieur seraient désignés membres du bureau de l’Hémicycle. Parce qu’ils n’occupent pas de poste dans le bureau de l’Assemblée nationale où les membres ont rang de ministre.

Désigné président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, Me Oumar Youm ne devrait donc pas redevenir ministre. Abdoulaye Diouf Sarr, qui figure parmi les vice-présidents de l’Assemblée nationale, non plus.