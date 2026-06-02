Nouveau gouvernement sénégalais: Mimi Touré réagit et explique son absence sur la liste des ministres

La superviseure générale de la coalition Diomaye Président, Aminata Touré, a réagi ce mardi matin sur la formation du nouveau gouvernement d’Al Amine Lo. Mimi Touré a estimé que l’absence de Pastef (majorité parlementaire) dans le nouveau gouvernement ne constitue pas une menace pour la stabilité des institutions.

Selon elle, aucune crise institutionnelle n’est à craindre tant que chaque acteur politique agit « avec responsabilité et respecte les prérogatives que lui confère la Constitution ».

«Il ne devrait pas y avoir de crise institutionnelle. Je pense que si chacun reste, disons avec un esprit de responsabilité dans sa mission, la démocratie continuera à fonctionner, le pays va fonctionner de toute façon», a-t-il déclaré sur la RFM.

Elle a aussi rappelé que la Constitution définit clairement la procédure de mise en place d’un gouvernement. «La constitution sénégalaise est très claire, le Président de la République nomme son Premier ministre qui fait ses consultations pour établir et nommer son gouvernement. C’est exactement ce que le président de la république a eu à faire », a-t-elle expliqué.

Revenant également sur son absence dans le nouvel attelage gouvernemental, Aminata Touré a insisté sur la nécessité de privilégier l’intérêt supérieur du Sénégal. « Et comme je le dis encore une fois, le curseur doit être mis sur les Sénégalais, leurs préoccupations (…) Mais au fond, si nous sommes vraiment convaincus de ce que nous disons, nous mettons l’intérêt du Sénégal en avant dans nos préoccupations. Ce sont les conditions de vie des Sénégalais qu’il faut améliorer », a-t-elle martelé