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Sénégal: non reconduit au gouvernement, Olivier Boucal se sent «libéré d’un compagnonnage encombrant»

2 juin 2026 Actualité

Cadre du parti Pastef (majorité parlementaire), Olivier Boucal n’a pas été  reconduit à son poste de ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, conformément à la décision de son parti de ne pas participer au gouvernement de Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, Premier ministre du Sénégal.

Dans la foulée de la publication de la liste des 30 nouveaux membres du gouvernement, il s’est réjoui de sa non reconduction, dans une publication sur les réseaux sociaux. «Dieu soit loué. Enfin libéré d’un compagnonnage encombrant et insipide. Je réaffirme ma fidélité au Pastef et au Président Sonko», a-t-il écrit, allusion faite à Diomaye Faye, accusé d’avoir «trahi» l’idéal qui l’a porté au pouvoir.

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