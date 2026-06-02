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Meurtre à Fadia : Le mobile du crime connu

2 juin 2026 Société

Dans son édition de ce mercredi, Libération a révélé l’incident à l’origine du drame qui a endeuillé la cité Fadia le jour de la Tabaski, jeudi 28 mai. Ce jour-là, le nommé M. Fall, 45 ans, a poignardé à mort son grand-frère, K. Fall, de cinq ans son aîné, alors que ce dernier était en train de faire la sieste.

D’après un témoin du journal, le tueur s’en serait pris à son frère parce que ce dernier, quelques heures avant l’attaque, lui aurait reproché de consommer, dans le salon de la maison familiale, des intestins crus de mouton. M. Fall aurait attendu que K. Fall soit dans son sommeil pour lui planter huit coups de couteau.

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