Le ministre Yakhoba Diémé exclu de Pastef

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La section de Pastef à Bignona a annoncé, par la voix de son chargé de la communication, l’exclusion de Yankhoba Diémé du parti. Reconduit dans le nouveau gouvernement formé par Al Aminou Lo, ce dernier a été nommé ministre des Forces armées.

Selon Libération, qui relaie l’information dans son édition de ce mardi 2 juin, le nouveau ministre a déjà été retiré de l’ensemble des plateformes de communication de la formation politique, en attendant les suites qui seront données à cette décision. Une réunion d’urgence est par ailleurs prévue ce mardi à 20 h 30 afin d’examiner la situation et de définir les prochaines étapes, ajoute la même source.