Gouvernement : Djireye Clotilde Coly, nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports

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Nommée ministre de la Jeunesse et des Sports ce lundi 1er juin 2026 dans le gouvernement formé sous l’autorité du Président Bassirou Diomaye Faye, Clotilde Djireye Coly fait son entrée dans l’exécutif sénégalais. Comptable de profession, elle hérite d’un portefeuille stratégique dans un contexte où la préparation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 s’accélère.

C’est l’un des noms qui a retenu l’attention parmi les nominations annoncées ce 1er juin 2026. Clotilde Djireye Coly est désormais chargée du portefeuille de la Jeunesse et des Sports. Un poste clé dans l’architecture gouvernementale voulue par le président Bassirou Diomaye Faye. Elle remplace Khady Diène Gaye, qui était en poste depuis avril 2024. Sous son magistère, elle avait notamment marqué le coup en mettant fin au mandat d’Aliou Cissé au poste de sélectionneur du Sénégal après plus de 10 ans.

Djireye Clotilde Coly est une experte-comptable sénégalaise. Avant sa nomination dans le premier gouvernement du nouveau Premier ministre Al Aminou Lô, elle occupait le poste de directrice de l’Emploi au sein du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle du Sénégal.

Sa nomination intervient à un moment où la Coupe du monde débute dans dix jours, alors que les JOJ sont sur toutes les lèvres, avec une compétition prévue à Dakar du 31 octobre au 13 novembre 2026.( Avec le Soleil.sn)