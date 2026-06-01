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Verdict du tribunal de Pikine-Guédiawaye : Ama Baldé recouvre sa liberté

1 juin 2026 Actualité

Libéré à l’issue de sa comparution devant le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye le pensionnaire de l’écurie Falaye Balde est inculpé. Ceci dit il va comparaître libre le jour de son procès..

Interpellé le mercredi 27 mai 2026 en exécution d’un mandat d’arrêt émis à son encontre, le célèbre champion de l’écurie Falaye Baldé a finalement recouvré la liberté.

Certains supporters et proches du lutteur ont remercié l’ancien roi des arènes Modou Lo qui, selon eux, a beaucoup soutenu Ama Baldé dans ses moments difficiles.

 

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