L’Alliance inter-union des travailleurs de l’aviation civile et du secteur du transport aérien hausse le ton

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L’Alliance inter-union des travailleurs de l’aviation civile et du secteur du transport aérien a une fois de plus élevé la voix pour dénoncer les problèmes auxquels la plateforme fait face. Les syndicats dénoncent la dégradation du dialogue social dans le secteur aérien et annoncent leur soutien total au préavis de grève déposé par les travailleurs de l’ASECNA.

Regroupant 13 syndicats ainsi que le SUTAAS, l’intersyndicale affirme faire face à une situation devenue critique dans plusieurs structures du secteur. Son président, Cheikh Wade, a pointé du doigt le non-respect des engagements pris par les autorités à l’issue des États généraux des transports publics et des différentes rencontres tenues avec le ministère des Transports terrestres et aériens.

Selon les syndicalistes, les accords relatifs à la conduite du dialogue social, au suivi des recommandations issues des concertations et à l’amélioration des conditions des travailleurs sont restés sans suite concrète.

L’intersyndicale dénonce notamment la dégradation des conditions de travail, les retards récurrents dans le paiement de certaines indemnités, ainsi que l’absence d’implication des partenaires sociaux dans les mécanismes de dialogue au sein de la tutelle technique.

Les travailleurs estiment que cette situation a des conséquences graves sur le fonctionnement du secteur, avec une perte de confiance généralisée, une démotivation des équipes, des tensions sociales croissantes et des risques accrus sur la sécurité aérienne.

Parmi leurs principales revendications figurent le règlement des dettes d’Air Sénégal envers plusieurs structures du secteur, notamment l’ASECNA, l’ANACIM, AIBD-SA, 2AS et TSA, la sécurisation du paiement régulier de l’indemnité de sécurité aérienne (ISA), ainsi que le renforcement des moyens financiers de l’ANACIM conformément aux exigences de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Les syndicats réclament également l’abandon du projet de filialisation de 2AS, l’autonomie financière d’AIBD-SA, le respect des droits des travailleurs dans certains contrats, ainsi que l’ouverture du capital de certaines sociétés aux travailleurs du secteur.

La question foncière a aussi occupé une place importante dans les échanges. Les représentants syndicaux demandent la levée des restrictions administratives sur les terrains déjà attribués aux travailleurs et l’octroi d’un deuxième lot de terrains à Mbour 4 afin de permettre aux agents de vivre à proximité de leur lieu de travail, conformément aux recommandations de l’OACI.

L’intersyndicale a par ailleurs affiché son soutien total et indéfectible au mouvement de grève engagé par les travailleurs de l’ASECNA. Le préavis de grève, déposé depuis le 8 mai 2026, doit entrer en vigueur à partir de lundi pour une durée de 24 heures.

Cheikh Wade a averti les autorités sur les conséquences économiques d’un arrêt du trafic aérien, rappelant qu’une seule journée de paralysie représenterait un manque à gagner considérable pour le pays.