Ousmane Sonko annonce la non participation de Pastef dans le nouveau gouvernement

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Dans un esprit de responsabilité et conformément aux engagements du Comité exécutif (COMEX) du Parti, réitérés par le Président Ousmane Sonko lors de son installation à l’Assemblée nationale, Pastef-Les Patriotes a engagé plusieurs échanges avec le Président de la République en vue de la constitution du nouveau gouvernement.

Ce matin s’est tenu un long entretien entre le Président de la République et le Président Ousmane Sonko, au cours duquel des convergences ont certes été confirmées, mais aussi et surtout des points de désaccord, notamment autour de la place et du rôle de la majorité dans le dispositif exécutif, dont nous ignorons tout de la structure.

À la suite de la réunion de restitution aux instances du Parti, de nouvelles propositions ont été présentées au Président de la République, sans réponse favorable.

En conséquence, PASTEF- Les Patriotes ne participera pas au prochain gouvernement et n’y sera représenté par aucun ministre.

Nous y reviendrons avec de plus amples informations.

Nous souhaitons plein succès à la nouvelle équipe.