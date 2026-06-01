PASTEF annonce son refus de participer au prochain

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Le parti PASTEF-Les Patriotes a officiellement annoncé qu’il ne participera pas au prochain gouvernement. L’information a été rendue publique par le président du parti, Ousmane Sonko, à travers une publication sur réseaux dans laquelle il revient sur les concertations engagées ces derniers jours avec le chef de l’État.

Selon Ousmane Sonko, ces échanges s’inscrivaient dans « un esprit de responsabilité » et conformément aux engagements pris par le Comité exécutif du parti. Des discussions ont ainsi été menées avec le Président de la République afin d’examiner les modalités de constitution de la nouvelle équipe gouvernementale.

Le leader de PASTEF révèle qu’un long entretien s’est tenu dans la matinée entre lui-même et le chef de l’État. Cette rencontre a permis, d’après ses propos, de confirmer certaines convergences de vues entre les deux parties. Toutefois, elle a également mis en lumière des divergences importantes.

Parmi les principaux points de friction évoqués figure la question du rôle et de la place de la majorité dans le futur dispositif exécutif. Ousmane Sonko indique que son parti ne dispose d’aucune visibilité sur la structure envisagée pour le prochain gouvernement.

À l’issue de cet entretien présidentiel, une réunion de restitution a été organisée au sein des instances du parti. De nouvelles propositions auraient alors été formulées et transmises au Président de la République. Celles-ci n’ont cependant pas reçu de suite favorable.