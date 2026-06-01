La liste des membres du nouveau gouvernement dévoilée

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Le Premier ministre Mouhamadou Al Amine Lo a dévoilé lundi soir la liste du nouveau gouvernement composé de 30 ministres. Parmi ces ministres, on retrouve d’anciens ministres du gouvernement sortant, ceux de l’ancien régime et des tecnocrates qui font leur entrée pour une première fois.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye ; vu la Constitution, notamment en ses articles 49, 53, 56 et 57 ; vu le décret nᵒ 2026-1129 du 26 mai 2026 portant nomination du Premier ministre ; sur proposition du Premier ministre ; a nommé les membres du nouveau gouvernement.

Il est composé de 30 ministres, dont :

L’ancien ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, devenu ministre des Forces armées ;

L’ancien ministre des Finances et du Budget Cheikh Diba, qui est l’actuel ministre de l’Économie, des Finances et du Plan ;

M. Mohamedou Makhtar Cissé, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique ;

* M. Cheikh Niane, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur ;

* M. Moussa Bocar Thiam, ministre de la Justice, garde des Sceaux ;

* Mme Marie-Angélique Mame Selbé Diouf, ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités ;

* M. Boubacar Camara, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ;

* M. El Hadji Abdourahmane Diouf, ministre de l’Énergie et du Pétrole ;

* M. Serigne Guèye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce ;

* M. Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement ;

* M. Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l’Éducation nationale ;

* M. Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’Hygiène publique ;

* M. Moussa Bala Fofana, ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires ;

* M. Déthié Fall, ministre des Infrastructures ;

* M. Bakary Sarr, ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du Gouvernement ;

* M. Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire ;

* M. Serigne Oumar Ba, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage ;

* M. Samba Diouf, ministre des Télécommunications et du Numérique ;

* M. Mamoudou Lamine Dianté, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public ;

* Mme Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse et des Sports ;

* M. Alpha Sy, ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme ;

* M. Idrissa Seck, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique ;

* M. Cheikh Oumar Ciss, ministre des Mines et de la Géologie ;

* M. Aliou Gory Diouf, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique ;

* M. Abdou Khadre Ndiaye, ministre des Transports terrestres et aériens ;

* Mme Ami Mbengue Ndao, ministre des Pêches et de l’Économie maritime.

Sont également nommés :

* M. Bassirou Sarr, ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, chargé du Budget ;

* M. Alenard Diop, ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, chargé de l’Économie, du Plan et de la Coopération ;

* M. Ousmane Diagne, ministre auprès du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, chargé de l’Élevage ;

* Mme Mame Coumba Diop, ministre auprès du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique.

Article 2 :

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal.

Fait à Dakar, le 1er juin 2026.

Le Président de la République,

Bassirou Diomaye Diakhar Faye

Le Premier ministre,

Ahmadou Alamine Mohamed Lo

Par décret n° 2026-1032, Monsieur le Président de la République a nommé M. Papa Assane Touré, inspecteur général d’État, ministre, secrétaire général du Gouvernement.

Mesdames et Messieurs, le Président de la République présidera le Conseil des ministres le vendredi 5 juin 2026.