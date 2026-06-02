Reconduction d’Ibrahima Sy à la Santé : And Gueusseum s’interroge sur les critères

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L’Alliance des syndicats autonomes de la santé (ASAS) And Gueusseum demande à connaître les critères qui ont conduit à la reconduction du docteur Ibrahima Sy au poste de ministre de la Santé et de l’Hygiène publique.

« Il a assisté à l’éclatement du ministère de la Santé et de l’Action sociale devenu ministère de la Santé et de l’Hygiène publique pour quel résultat ? Sinon que les directions régionales de la Santé sont encore des régions médicales et les directions régionales de l’Action sociale sont en train de mourir de leur belle mort », a déclaré le docteur Mballo Dia Thiam.

Quid des réformes ? Le président d’And Gueusseum déclare : « La réforme hospitalière aujourd’hui n’a aucun contenu. On parle de la réforme du district et de la réforme de la carte sanitaire, tout comme le Code de la santé. Ce sont des réunions à n’en plus finir et on doit refuser même de valider ces rencontres parce que les inputs qui y sont n’agréent pas, disons, les personnes de la santé et de l’action sociale.»

Le docteur Mballo Dia Thiam a aussi renseigné que le ministre Ibrahima Sy a assisté au « rabaissement du budget du ministère de la Santé de 6 % qui était déjà loin des 15 % à 3 % , pendant que les techniciens et les chercheurs sont en train de partir ».

« Nous respectons le choix du président de la République, tout en lui demandant de s’approprier le livre gris d’And Gueusseum présenté à l’occasion de la fête du 1er Mai en réponse à un prétendu livre blanc qui n’est jamais paru », a-t-il laissé entendre.